Willem II in doldwaze slotfase onderuit op De Herdgang

Met videoWillem II kreeg maandagavond op bezoek bij Jong PSV onder meer te maken met de door Paris Saint-Germain begeerde Johan Bakayoko. De man van (minstens) tien miljoen leverde een assist in het duel dat na een doldwaze slotfase in 3-2 voor de thuisploeg eindigde.

De start was goed voor Willem II. De eerste kans leverde direct een doelpunt op. Matthias Verreth besloot enigszins onverwacht een vrije trap van 25 meter direct op goal te schieten. Via een hoge stuit belandde de bal buiten bereik van de graaiende doelman Kjell Peersman in het doel: 0-1.

Hoewel de thuisploeg vervolgens het initiatief nam, was ook de tweede kans voor de Tricolores. Na een fraaie aanval kon Leeroy Owusu uithalen vanaf rand zestienmeter, maar het werd een afzwaaier. Na ruim een halfuur was het opnieuw de rechtsback die mocht uithalen. Via een been van een Eindhovense verdediger werd het schot van richting veranderd, maar keeper Peersman kon met een reflex redden.

Doelgevaar Willem II

Ook na rust was het eerste doelgevaar van Willem II, dat een penalty leek te krijgen toen oud-Willem II’er Emmanuel van de Blaak de doorbrekende Kabangu vloerde. Maar scheidsrechter Timmer gebaarde dat de verdediger volgens hem ook de bal had geraakt.

In de 58ste minuut deed Jong PSV eindelijk eens van zich spreken in aanvallend opzicht. Uit de draai schoot Ismael Saibari nipt naast. Met nog een kwart wedstrijd te spelen kwam Jizz Hornkamp in het veld voor de niet zo overtuigend spelende Elton Kabangu.

Jong PSV kwam nauwelijks in de buurt van het Willem II-doel, maar wist na 70 minuten wel te scoren. Bakayoko bereikte Mo Nassoh met een steekbal en die prikte de bal in de verre hoek: 1-1.

Reinier Robbemond probeerde toch nog drie punten van De Hergang mee te nemen door een kwartier voor tijd drie keer te wisselen. Verreth, Svensson en De Leeuw maakten plaats voor Heerkens, Bokila en Mathieu.

Maar het was Jong PSV dat wat frisser oogde in de slotfase. En dat ook op voorsprong kwam in de 85ste minuut. Kostas Lamprou kreeg een afstandsschot niet onder controle, waarna Jason van Duiven er als de kippen bij was om er 2-1 van te maken.

Willem II legde zich niet neer bij de naderende nederlaag en Jeremy Bokila zorgde even later met een fraaie halve omhaal weer voor een gelijke stand: 2-2. Wesley Spieringhs kwam nog voor de moegestreden Ringo Meerveld en Willem II ging op zoek naar de winnende treffer, maar die viel aan de andere kant toen Isaac Babadi in de extra tijd met een pegel in de kruising de eindstand op 3-2 bepaalde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Willem II's rechtsback Leeroy Owusu laat Enzo Geerts van Jong PSV z’n hielen zien. © Pro Shots / Toin Damen