Willem II heeft transfervrije Patrick Joosten in het vizier als aanvallende versterking

Café De Lange Goedzak failliet, was al gesloten na cocaïnede­al op terras

TILBURG - De rechtbank in Breda heeft café de Lange Goedzak failliet verklaard. Het café aan de Heuvelring was al twee maanden dicht omdat de eigenaar verdacht wordt van betrokkenheid bij een cocaïnedeal op het terras. De curator kan nu nog niet zeggen of de sluiting van het café verband houdt met het faillisement.