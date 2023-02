Willem II-directie krijgt scherpe kritiek op supportersavond: ‘De club is als een bokser die in de touwen hangt’

Goirle biedt uitweg na kapblunder: 2 gezonde eiken mogen om in ruil voor 25 nieuwe bomen

GOIRLE – De kwestie van de kapblunder op het Van Besouw-terrein in Goirle lijkt opgelost. Projectontwikkelaar NBU gaat her en der in Goirle 25 bomen planten. In ruil daarvoor zijn burgemeester en wethouders alsnog bereid een kapvergunning voor twee moeraseiken te verlenen.

1 februari