Willem II-aanvaller Thijs Oosting maakt rentree na jaar blessureleed: ‘Die late gelijkmaker is wel een smetje op het goede gevoel’

,,Natuurlijk was het een mooi moment dat ik er weer in mocht na zo’n lange tijd. Maar wel balen dat die gelijkmaker dan nog valt. Als je erin komt na een jaar revalideren en je wint, dan heb je een heel ander gevoel dan dit. Nu is het wel een beetje een smetje.”

Vanaf de bank zag hij Willem II nog goed beginnen. ,,Heel sterk, twee snelle goals. Ik dacht: ‘dit geef je toch niet meer weg?’ Maar het overkomt ons dit seizoen toch best vaak dat dat wel gebeurt. In de allerlaatste minuut nog één actie en die vliegt erin. Zo zuur.”

Goed en fris

Het kwartiertje voetbal in Wijdewormer smaakt naar veel meer voor Oosting. Hij zou graag in de basis staan vrijdag als koploper PEC Zwolle naar Tilburg komt. ,,Als het aan mij ligt speel ik 90 minuten. Ik heb in de oefenwedstrijd tegen Sparta 75 minuten gemaakt. Ik voel me goed, ik voel me fris. En je komt er maar op één manier achter of je het 90 minuten volhoudt, hè... Maar het is niet aan mij.”

Oosting ziet ook kansen tegen PEC Zwolle, ook al haalde die ploeg ongenadig hard uit tegen FC Den Bosch (13-0). ,,Het zal een lastig potje worden voor ons. Maar in de uitwedstrijd waren we goed bezig, maar hebben we onszelf de das omgedaan (rode kaart Schouten bij een 0-2 voorsprong, eindstand 2-2, red). Alles is mogelijk in dit soort wedstrijden.”

Volledig scherm Thijs Oosting (rechts) maakte zijn rentree na ruim een jaar blessurleed. © Pro Shots / Toin Damen