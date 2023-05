Wie steelt van hoogbejaarde moeder van Dion in het verzorgingshuis? ‘Haar gouden armband was vervangen door eentje van plastic’

VAN DE LEZER Eindhoven zakt op ranglijst van aantrekke­lij­ke steden: ‘Velsen staat hoger, lekker met Tata Steel als buurman’

Cabaretier Theo Maassen zei ooit ‘Het enige goeie wat er uit Amsterdam komt, is de trein naar Eindhoven’ maar daar denkt de gemiddelde Nederlander anders over. De aantrekkelijkste plek om te wonen is Amsterdam, bleek deze week uit de jaarlijkse Atlas van Nederlandse gemeenten. Eindhoven zakt terug naar plaats 26. We legden de matige score voor aan drie Wijzen uit het Zuidoosten.