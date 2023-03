Wie is de baas bij Willem II? Dat is nog best ingewikkeld!

Voor de rechter ‘Beetje sfeer maken, gewoon gezellig’, dacht Bram toen hij vuurpijl richting Willem II-supporters schoot

BREDA/TILBURG - Ach, er wordt wel vaker vuurwerk afgestoken in een voetbalstadion. Bram G. had er niet veel kwaad in gezien toen hij een thunderking, ofwel vuurpijl, richting de fanatieke supporters van Willem II schoot. ,,Beetje sfeer maken, het was gewoon gezellig”, verdedigt hij zichzelf bij de politierechter in Breda.