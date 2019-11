Wie gered wordt op de intensive care, kan thuiskomen met een akelig trauma

Verpleegkundigen rijden een bed door de gang, kraakhelder wit laken en daaronder de contouren van een mens. Van iemand die zojuist het leven heeft gelaten, hier op de intensive care van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Plots is de stilte oorverdovend. Verdorie, we zijn nog geen twee seconden binnen. ,,Het went nooit’’, zegt ic-arts Hans Kuijsten (42). ,,Want ja, ik ken die persoon, ik ken de kinderen.’’ Hij heeft hun angst gezien, hun verdriet, hun hoop ook. Het belangrijkste doel hier is de dood op afstand houden, levens redden. ,,Dat lukt ook heel vaak.’’