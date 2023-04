Wie deed er in de jaren zeventig mee aan de hondenwandeling in Oirschot?

Cocaïne kopen op het terras: Tilburgse café-eigenaar (50) opgepakt voor drugshan­del

TILBURG - Een 50-jarige horecaondernemer op de Heuvel in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op verdenking van drugshandel en drugsbezit. Hij had enkele tientallen xtc-pillen en meerdere gripzakjes cocaïne bij zich. Een medewerker van cameratoezicht had alarm geslagen nadat die een vermoedelijke drugsdeal signaleerde op het terras.