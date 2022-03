Wethouder ‘zeer verbaasd’ over brief uit verzorgingshuis Goirle over ‘verpest uitzicht’

Eigenlijk was er al overeenstemming - en ook grote tevredenheid - over het plan Land van Anna, dat voorziet in in totaal 190 woningen langs de zuidrand van Goirle. De hele procedure, inclusief zienswijzen, was al doorlopen en de raad kon het bestemmingsplan aannemen. Tot er plots alsnog een brief binnenkwam van de cliëntenraad van Goirle, waarin drie bewoners van het verzorgingshuis de vrees uitspraken hun uitzicht te verliezen. En ‘uitzicht en zonlicht zijn belangrijk voor het welzijn van ouderen’, stelde de cliëntenraad, die hoopte de bouwhoogte op één perceel nog te kunnen verlagen van 12 naar ongeveer 3 meter.