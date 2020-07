Wethouder verdedigt Tilburgse kermis in coronatijd: ‘Dit biedt positieve gezondheid’

,,Als rechtgeaarde Tilburger ben ik van jongs af aan gek op de kermis. Dus moet ik er ook dit jaar bij zijn. Toch ben ik bang dat we over een paar weken tegen elkaar zeggen: wat een stom idee was het om in coronatijd zo’n groot evenement in de binnenstad te organiseren. Het gaat weer omhoog met de besmettingen en dan helpt zo’n kermis niet, al is ie veel kleiner dan normaal.”