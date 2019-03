Wethouder Dols vertrekt uit Rijen, hij wordt wethouder in Tilburg

UPDATE En het bleef maar wachten op de uitslag in Loon op Zand. ‘Er is een simpele verklaring, maar welke?’

12:28 LOON OP ZAND - Als een van de laatste gemeenten in Nederland heeft Loon op Zand donderdag rond het middaguur pas de cijfers bekendgemaakt over de Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen van woensdag. Hoe dat kan? Ook dat kon lang niemand in het gemeentehuis in Kaatsheuvel duidelijk maken.