Wetenschappers: extra onderzoek nodig in chroom-6 affaire Tilburg

Appartemen­ten in stadspark Tilburg: visie gevraagd!

7:00 TILBURG - Naast de voormalige Jozefmavo in het Stadspark Oude Dijk in Tilburg komt nieuwbouw met negen appartementen. De Omgevingscommissie is enthousiast over de eerste architectonische opzet van Buro013. Ze dringt aan op gemeentelijke visie op de toekomst van het park.