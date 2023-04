Wereldgoal! Jizz Hornkamp krijgt publiek op de banken dankzij omhaal bij Willem II - TOP Oss

Eropuit Dance of the Seven Veils: de verleide­lij­ke Salomé in een Gothic setting

Tijdens Roadburn, een internationaal muziekfestival in Tilburg, is Dance of the Seven Veils van regisseur Aïda Gabriëls te zien. In een gothic setting is het verhaal van de Bijbelse Salomé vertimmert tot een indringend rouw- en liefdesritueel.