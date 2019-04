Wens: kleed oude postkantoor Tilburg uit

video Piet de Visser verguld met goederen voor Ghana: ‘Schoenen uit de doos? Die hebben we nooit gehad’

10:51 TILBURG - Voormalig Willem II-trainer Piet de Visser nam maandagmiddag in Tilburg voor zo'n slordige 20.000 euro aan sportmaterialen in ontvangst voor zijn academie in Ghana.