Wéér duizenden varkens dood bij stalbrand: 3000 dieren komen in Reusel om door rook

Wethouder Grashoff neemt gas terug op cityring: ‘Als er een afsluiting komt, dan zo kort mogelijk’

TILBURG - Of de afsluiting van de cityring korter dan twee maanden kan? Dat laat wethouder Rik Grashoff onderzoeken én of er alsnog een ‘creatieve oplossing’ mogelijk is. Zo gaf hij aan tijdens een extra bijeenkomst van de Tilburgse raad, ingelast vanwege de geschrokken reacties uit de stad.