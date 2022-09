Waterrat Hidde (10) haalde al bijna 1800 euro op voor Swim to Fight Cancer: ‘Ik ga wel doorzetten natuurlijk’

Of hij zijn zwembroek zal aantrekken voor de foto? Goed idee. Dus staat Hidde Min even later in zijn zwembroek beneden om mee te lopen naar de Piushaven. Toen zijn gymdocent op basisschool Panta Rhei vroeg wie er mee wilde doen aan Swim to Fight Cancer, stak de 10-jarige zijn vinger op. Niet dat hij in zijn directe omgeving iemand kent die kanker heeft. ,,Maar ik wil ze helpen en ik ben een waterrat.”