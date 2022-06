Wateroverlast in Efteling door hevige regenval, natte voeten voor bezoekers

Volgens een woordvoerder van de Efteling viel het allemaal wel mee met de overlast. ,,Een paar collega's zeiden dat er her en der wat putjes over waren gestroomd.” Tóch zien de beelden op Twitter er enigszins indrukwekkend uit.

Buiten aan de picknicktafel eten zat er met de regenval niet in.

In kasteel Ravelijn is de waterafvoer niet heel handig geplaatst. Hierdoor ontstonden her en der watervalletjes.