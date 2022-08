‘Wat vrolijkheid in moeilijke tijden’ op de Oekraïense onafhankelijkheidsdag in Diessen

DIESSEN - Een verlate viering van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Op het terrein van De Nieuwe Erf in Diessen, waar zestig vluchtelingen opgevangen worden. Zaterdag was het feest, met name voor de kinderen.

Twee vijfjarige Mia’s hebben elkaar al snel gevonden. De ene verblijft in Tilburg, de andere in Oostelbeers. Maar allebei zijn ze met hun moeders gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. De Mia’s lopen gezamenlijk over het terrein van De Nieuwe Erf, laten zich schminken, springen op de trampoline, toveren prachtige zeepbellen uit een bellenblaas. Hun moeders, Oleksandra en Katia, ontmoeten elkaar hier voor het eerst, maar praten honderduit.

Bellenblaas: altijd goed!

‘Het voelt als familie’

Het tekent de sfeer van deze feestelijke viering van de onafhankelijkheidsdag, georganiseerd door Helena van Ham-Kosar. Geboren in Oekraïne woont ze al meer dan twintig jaar in Nederland. „Ik kom uit Rivne, in het westen van het land. Ik heb dit vooral opgezet voor de bewoners van De Nieuwe Erf en van De Bocht in Oirschot. Ze zijn bijna allemaal afkomstig uit de Donbas, het gebied waar nu het hardst gevochten wordt.”

„Ik wil hen wat vrolijkheid geven in deze moeilijke tijden. Ik leef met hen mee. Het voelt als familie. Ze hebben de onafhankelijkheidsdag dit jaar nauwelijks kunnen vieren. Dat geldt ook voor Oekraïne. Bewoners van Rivne zijn naar de dorpen gegaan, uit angst voor Russische bombardementen op die feestdag.”

Ook een kleine vlag is een vlag.

Oekraïense dumplings

Ze is blij met de steun die ze van alle kanten gekregen heeft om de viering mogelijk te maken. „Deze dag is gesponsord door ondernemers uit de gemeente en mijn werkgever, de congregatie van Franciscanessen in Oirschot. Maar ook de vrijwilligers die spontaan gekomen zijn. Ik wilde de Oekraïners niet belasten met de organisatie. Ze hebben het al moeilijk genoeg. Maar ze hebben uit zichzelf varenyky gemaakt, Oekraïense dumplings.”

Lekker weer en lekker eten.

Tussen de vluchtelingen loopt ook een Syriër met zijn gezin. Oorspronkelijk voor oorlogsgeweld gevlucht uit hun vaderland woonden ze al vijftien jaar in Oekraïne toen daar de oorlog uitbrak. Een van de mensen die zich laten schminken is Mikita Anikieiev, eenentwintig jaar. „Ik heb als kind een auto-ongeluk gehad, waardoor ik niet mee kan vechten. Ik studeer nu ICT aan een Oekraïense universiteit, via een computerverbinding. Wij zijn twee keer uit de Donbas gevlucht, in 2014 uit Kadijivka, en dit jaar uit Severodonetsk. Die stad is nu volledig verwoest door maandenlang artillerievuur.”

Hij laat opnamen zien van flatgebouwen waar weinig meer van over is. Op zijn linkerwang heeft hij de Nederlandse vlag laten schminken, op de andere de vlag van Oekraïne. Dankbaar voor de ontvangst hier.