Wat staat Tilburg en omgeving in 2023 allemaal te wachten?

Twee auto's uitgebrand in Tilburg, vermoede­lijk aangesto­ken met vuurwerk

TILBURG - Op een parkeerplaats van een flatgebouw aan de Mozartlaan in Tilburg zijn kort voor middernacht twee geparkeerde auto’s in vlammen opgegaan. Getuigen zagen hoe twee mannen een autoraam insloegen en vuurwerk in de geparkeerde auto wierpen.

