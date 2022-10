Wat is er in godsnaam Tilburgs aan De Bankier?

met video Trouwen in een tweede­hands bruidsjurk: uit idealisme of om geld te besparen voor een limousine

TILBURG - Je trouwt in een jurk van 1000 euro of veel meer en bergt die dan meteen weer op. Dat voelt niet goed voor wie duurzaam in het leven staat. Of voor wie liever het geld aan wat anders uitgeeft.

6 oktober