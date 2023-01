Wat doen we aan met carnaval? Dit zijn de trends van 2023: ‘Piemelpakken kunnen echt niet meer’

Relatief rustige jaarwisse­ling in regio Tilburg: ‘Vergelijk­baar met gewone uitgaans­avond’

TILBURG - Het nieuwe jaar is in Tilburg en omliggende dorpen over het algemeen in een gemoedelijke en feestelijke sfeer ingeluid. Een dodelijk ongeluk met carbidschieten in Diessen en de mishandeling van twee boa’s in de Reeshof zorgden voor treurnis.

1 januari