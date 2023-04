‘Warme voorjaarsklanken’ op het Korenfestival in Riel

Een nieuw festival in Kaatsheu­vel, dankzij Dennis en Jan: ‘Terug naar de tijd van de goede muziek’

KAATSHEUVEL - Ze zijn verslaafd aan muziek en staan elke maand wel ergens in een zaaltje of op een festival. Dit keer staan Dennis van Nunen en Jan Dekkers zelf aan het roer. Zaterdag 10 juni houden ze hun eigen festival RetRock, in Kaatsheuvel. ,,We nemen een behoorlijk risico.”