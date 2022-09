Wandelen van Amsterdam naar Tilburg: ‘Tegen de ochtend komt de inzinking’

Overleden boekenwurm Sandra (42) stond altijd voor iedereen klaar: 'Ze kon tranen met tuiten huilen om leed van een ander’

TILBURG - „Wat heb je een gezond kleurtje!”, hoort Sandra Walraven-de Vet op de tribune tijdens een zaalvoetbalwedstrijd van haar zoontje. Een beetje gek, het is hartje winter. Even later die dag ligt ze kermend van de pijn op bed.

29 augustus