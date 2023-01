Waarom hebben die waarnemers deze terreinwagens achtergelaten?

‘Russen aan de haal met terreinwagens OVSE’. Door dit bericht te lezen in de krant van 18 januari werd ik kwaad en opstandig, waarna ik besloot om een ingezonden brief te schrijven. Het gaat om zeker 50 gepantserde terreinauto’s die zijn achtergelaten door internationale waarnemers van de OVSE. Deze terreinwagens waren gepantserde-, mijnen- en kogelbestendige auto’s. Waarom, vraag ik mij af, hebben die waarnemers deze terreinwagens achtergelaten. Ze hadden er toch mee weg kunnen rijden omdat het gepantserde voertuigen waren. Of, spelen deze waarnemers soms onder een hoedje met de Russen? Het schrijnende is dan ook dat er al meerdere keren op is aangedrongen om deze voertuigen terug te halen. Maar door laksheid van welke instantie dan ook, zullen deze wagens nu wel gebruikt worden tegen het Oekraïense volk. Het is wel ‘ons’ belastinggeld wat verkwanseld is en ik houd mijn hart vast wat het Oekraïense volk nog te wachten staat.

L. van den Berg

Den Bosch

Moedertje Rusland

Je valt zomaar met heel veel geweld je buurman, ja zelfs je familie aan. Nietsontziend stuur je honderden raketten en drones op woonwijken, theaters, en zelfs op ziekenhuizen en kinderopvang af. Maar moedertje toch, je gaat nog een stapje verder door al jouw buren en familieleden in het donker, in de kou en zonder water te zetten door jouw gerichte dodelijke acties op centrales en basisvoorzieningen. En onder het mom van een ‘speciale actie’ worden duizenden zonen van jou opgeroepen voor militaire dienst om in jouw naam bij de buren te moorden en te verkrachten. Jouw eigen zonen en dochters worden onder een stortvloed van leugens, propaganda en het beknotten van vrije nieuwsgaring dom gehouden. Wat er werkelijk aan de hand is weten ze niet. Maar moedertje toch, zelfs moordenaars, verkrachters en dieven krijgen de mogelijkheid om in uw naam nog meer moorden te plegen. Helaas sneuvelen velen gewoon als kanonnenvoer bij gebrek aan training. En daar steekt juist een hele slimme gedachte van u achter: laten er maar zoveel mogelijk omkomen, dan raakt ons moederland veel van dat tuig mooi kwijt. En mochten ze de slachting overleven en weer thuis komen, dan kunnen ze als vrij man weer rustig hun gang gaan. Lief moedertje toch, hoelang gaat u in dit gekkenhuis nog tekeer? Ik had hele andere positieve gedachten over u, maar helaas, dat is dus een droom gebleken.

Bob van Helsdingen

Oisterwijk

Zwakke politiek

‘Stop opmars rechtsextremisme’. Sigrid Kaag roept alle redelijke krachten op om niet langer te zwijgen [BD 16 januari]. Nou is rechtsextremisme meestal een reactie op linksextremisme, dat zou mevrouw Kaag toch moeten weten, zie de geschiedenis. Nu weet Kaag precies wat iedereen moet doen, zo lees ik in dit artikel. Ze heeft zelf dus recent voor ons een voorbeeld gegeven hoe het moet: bij enkele zetels winst van proteststemmers op de tafel gaan dansen en, nog erger, weglopen uit de Tweede Kamer als het even wat moeilijk wordt. Politiek van de zwakste soort. Politici die nauwelijks serieus genomen kunnen worden. De betreffende persoon had ze aan kunnen pakken in plaats van weglopen zodat dit soort tot de orde geroepen wordt en duidelijk wordt wat deze zogenaamde ‘politci’ de democratie aandoen. Langs de zijlijn was blijkbaar alles toch gemakkelijker dan zelf voor de problemen gaan staan.

Bert van den Nieuwenhuijzen

Waalwijk

Geef het goede voorbeeld

Angela de Jong schrok van het filmpje van het meisje dat verongelukt tijdens het appen op de fiets [BD 20 januari]. In haar laatste zin schrijft Angela dat ze het zelf ook doet, appen in de auto. In talkshows zeggen BN’ers dan: ‘Ja, sorry, ik doe het zelf ook’. Waarom zeggen ze dat? Is het stoer? Laat dat! Wat is er mis met het goede voorbeeld geven, zeggen dat je dat zelf nooit doet. Veel te gevaarlijk!

Loes van den Heuvel

Den Bosch