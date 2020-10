Waarom de ene vermiste 15-jarige alleen op Facebook staat, terwijl de ander overal te zien is

Brigadiers brengen orde in verkeers­cha­os rond OBS Koolhoven

27 oktober TILBURG - Brigadiers gaan sinds gisteren bij basisschool Koolhoven de verkeerschaos te lijf, die voor een deel ook wordt veroorzaakt door autorijdende ouders. De verkeerschaos bij OBS Koolhoven is al jaren een doorn in het oog van ouders, leraren en omwonenden. Automobilisten rijden harder dan toegestaan, kinderen schieten onverwacht de weg over en voorrang verlenen is door een onoverzichtelijk kruispunt een ware sport.