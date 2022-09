Waar de zusters ooit baden, repeteren in kapel Mariëngaarde nu muzikanten

Wat als Flink een winkel wordt, mag ze dan wél in de Korte Tuinstraat in Tilburg blijven?

TILBURG - Om te voorkomen dat Tilburg dwangsommen gaat innen, stapte flitsbezorger Flink afgelopen week naar de rechter. De gemeente wil dat het filiaal in de Korte Tuinstraat stopt; het pas niet in het bestemmingsplan. Zeven vragen over de kwestie.

