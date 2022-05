VVD gooit de knuppel gelijk in het hoenderhok: ‘HOI Werkt wil helemaal niet samenwerken’

Ko Hamelink, fractievoorzitter van HOI Werkt, is verbaasd over de opstelling van de VVD. ,,Op een paar posities hadden we allebei een kandidaat (het CDA had geen kandidaten aangeleverd, red.). Het is logisch dat we dat eerlijk verdelen en we hadden daar makkelijk uit kunnen komen. Mij is niet duidelijk waarom Ronald Blok ineens iedereen terug heeft getrokken.”