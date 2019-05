VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA gaan nu écht praten over nieuw Brabants bestuur

Deze zogeheten tweede-keus-coalitie had aanvankelijk niemands voorkeur. VVD en CDA zagen een rechtse samenwerking met Forum voor Democratie echter mislukken. Terwijl D66, GroenLinks en PvdA veel liever ook de SP aan tafel hadden gezien. Met name de drie progressieve partijen toonden zich daarom zeer terughoudend toen informateur Helmi Huijbregts twee weken geleden het verstandshuwelijk adviseerde dat nu alsnog vorm moet gaan krijgen.

Na enkele verkennende gesprekken hebben D66, GroenLinks en PvdA toch besloten in zee te gaan met VVD en CDA. ,,Partijen wilden eerst weten of het inderdaad mogelijk is om op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, energie en mobiliteit tot elkaar te kunnen komen", vat VVD-leider Christophe van der Maat samen in een persbericht. ,,We hebben het vertrouwen dat we samen tot goede afspraken kunnen komen.”