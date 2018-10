Vuurwapengevaarlijke autodief in voertuig uit Halsteren aangehouden in Tilburg

De auto waarin de 38-jarige man reed was enkele maanden geleden gestolen in Halsteren. Rond 12.30 uur in de middag zagen agenten de man door Tilburg rijden. Zij schakelden direct de aanhoudingsspecialisten in, die hem uiteindelijk in de Schoenerstraat, nabij de Piushaven, wisten te stoppen en oppakten.