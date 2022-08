Vuelta-route door Midden-Brabant: opletten geblazen voor gevaarlijke paaltjes en scherpe bochten

Cultuurzo­mer van... Christanne de Bruijn: ‘Mijn vriend en ik lezen elkaar voor en dat is echt te gek’

De Tilburgse Christanne de Bruijn heeft na haar hoofdrol in Amélie de Musical deze zomer een theaterbreak. In die tijd werkt ze aan een nieuw script en spreekt ze boeken in. Wat houdt haar verder bezig deze zomer?

11 augustus