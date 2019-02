Vrouw zag door de gordijnen gewapende overval Tilburg-Noord gebeuren: 'Het was best eng’

,,Het gebeurde recht voor de deur, mijn vrouw zag alles gebeuren", zo vertelt de mannelijke bewoner van het huis. Vermoedelijk is op het adres een nepbestelling geplaatst van een dure telefoon, om zo de bezorger in de val te lokken. ,,Op het pakketje stond wel ons adres, maar met een andere naam", zo vertelt de man.

Kinderen waren gewoon thuis

De bezorger belt nog wel aan bij het huis, waarop de vrouw gealarmeerd wordt. Maar veel kan ze niet doen voor de man, want zodra ze uit het raam kijkt wie er voor de deur staat, is de overval al in volle gang. De vrouw ziet, spiekend door de gordijnen, hoe drie of vier mannen de bezorger bedreigen met een pistool. Ze dwingen de man de bestelbus, waarvan de achterklep open staat, te legen in tassen van de Action, zo vertelt de man.

Het echtpaar is erg geschrokken van wat er op het pleintje is gebeurd. ,,Onze kinderen waren gewoon thuis, dat maakt het wel eng. We houden ons normaal zo ver mogelijk weg van dit soort dingen", zo vertelt hij.

De politie is inmiddels gewaarschuwd over wat er voor de deur van het gezin gebeurt, maar al na een paar minuten vertrekken de overvallers weer. ,,Ze namen volgens mij van alles mee. Maar de Actiontassen zaten nog lang niet vol toen ze vertrokken”, vertelt de man. Als de overvallers weg zijn, praat hij nog even na met de politie en de heftig geschrokken bezorger.

Knallen

De verdachten vluchten weg, maar de politie zet direct de achtervolging in, wat tot de nodige commotie in de wijk zorgt. Zo wordt een deel van de Vivalidstraat afgezet, waar volgens buurtbewoners drie waarschuwingsschoten worden gelost. ,,Ik wist gelijk dat het mis was toe ik de knallen hoorde", zo zegt hij. Maar veel heeft hij verder niet gezien. In een steegje van de Vivaldistraat wordt uiteindelijk één van de tassen teruggevonden en wordt een man aangehouden.