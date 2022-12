Vrouw steekt man neer in Tilburgse flat en zit overstuur buiten: ‘Ik heb iemand neergestoken’

Voor de rechter Met medicijnen een ‘heerlijke man’, zonder een tiran: ‘Laat me doodschie­ten’

TILBURG/BREDA - Een week lang mocht zijn moeder van de Tilburger geen telefoon hebben. Hij was zo in de war, dat hij haar min of meer gijzelde. Op een gegeven moment riep hij tegen zijn nichtje dat ze de politie moest bellen. Dat ze hem neer moesten schieten.

20 december