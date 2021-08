Vrouw overwintert in Spanje, schoonzoon start hennepkwekerij in huis Tilburg

Zwevend bóven de wereld wil Robin de beste ván de wereld worden: ‘Dit is schaken in de lucht’

7 augustus GILZE-RIJEN/MONTLUCON - In het midden van Frankrijk verkent Robin Smit (26) de lucht en de omgeving. Hier beginnen zondag de wereldkampioenschappen zweefvliegen. Het lid van zweefvliegclub Illustrious uit Gilze en Rijen is er klaar voor. ,,Zweefvliegen is schaken in de lucht.”