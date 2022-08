Vrouw gewond na val met scooter in Oirschot, scooter vat vlam

met video Grote brand bij voormalige kantine voetbalver­e­ni­ging NOAD in Tilburg

TILBURG - Bij de voormalige kantine van voetbalvereniging NOAD in Tilburg heeft zaterdagochtend een brand gewoed. Het gebouw is bijna volledig uitgebrand. In de omgeving waren as- en roetdeeltjes terechtgekomen. Die zijn volgens de Veiligheidsregio ongevaarlijk.

