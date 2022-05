Vrouw (55) seksueel misbruikt door man op weg tussen Reusel en Bladel, ook meisje (15) belaagd

Willem II is zoveel meer dan voetbal: ‘Van laatste wens supporters, tot steuntje in de rug van kinderen’

TILBURG - Een laatste wens van een supporter in vervulling laten gaan, kinderen een steuntje in de rug geven, de blindentribune. Of het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Ook dát is Willem II. En dit wordt steeds zichtbaarder in de stad.

26 april