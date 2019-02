Vrouw (40) uit Dongen op rooftocht in 18 Belgische kerken: 1,5 jaar de cel in

Vernieti­gen­de conclusie over promoven­dus Tilburg University: proef­schrift over moslims klopt niet

14:12 TILBURG - Het alarmerende onderzoek van een promovendus van Tilburg University over orthodoxe moslims in Nederland klopt niet en moet gerectificeerd worden. Dat is de conclusie van een externe commissie die onderzoek heeft gedaan naar het proefschrift, waarop de Iraans-Nederlandse socioloog Mohammed Nazar Soroush vorig jaar promoveerde. Over de inhoud van zijn proefschrift ontstonden al snel twijfels.