Vrouw (29) overleden na steekpartij in Tilburgse woning, man (38) als verdachte aangehouden

Een 38-jarige Tilburger werd opgepakt. Hij wordt er van verdacht dat hij haar neerstak. Dat gebeurde in een woning in de Van Alkemadestraat. Een traumahelikopter landde in de buurt: een trauma-arts was in de woning om medische hulp te verrichten, maar dat mocht niet meer baten. De politie vermoedt dat het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer.