Vrouw (21) ernstig mishandeld in Tilburg, verdachte (32) viel van vijfde verdieping bij vluchtpoging

Gefrus­treer­de Tilburger steekt toiletpa­pier in de fik in de politiecel: ‘Ik werd zomaar opgepakt’

TILBURG/BREDA - Hij heeft inderdaad wc-papier in brand gestoken in een politiecel in Tilburg. De 21-jarige verdachte doofde dat vuur zelf vrij snel, maar toen loeide het brandalarm al. ,,Het was uit verveling. En frustratie. Hoe zou jij het vinden als je naar huis loopt en ineens wordt opgepakt?”

13 september