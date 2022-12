Vriendinnen willen dat heel ‘Gôol’ geniet van eerste kerstdag

Tilburger die Amanda Todd afperste weer in Nederland voor straf

TILBURG - De Tilburger Aydin C. die in Canada is veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf wegens afpersing en intimidatie van het Canadese meisje Amanda Todd, is terug in Nederland om een eerder opgelegde straf uit te zitten. Of hij ook de Canadese straf in Nederland moet gaan uitzitten, moet de rechter nog bepalen in een zogenoemde omzettingszitting, zo laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

