Vrachtwagenchauffeur vlucht voor politie op A58 bij Gilze, valse kentekenplaten in beslag genomen

Tilburgs regenboog­speld­je moet vooral voor gesprekken zorgen

28 mei TILBURG - Het was eigenlijk bedoeld als een aardigheidje, een klein gebaar voor de deelnemers aan het Coming Out-evenement van de gemeente Tilburg. Maar het regenboogspeldje in de vorm van een T is inmiddels een gewild item onder alle medewerkers van de gemeente Tilburg. Een item dat óók reacties oproept. En dat is volgens het college precies de bedoeling.