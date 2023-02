Vrachtwagen dacht dat viaduct op N65 bij Vught te laag was en veroorzaakt ongeluk

Waarom drinken we Schrob­belèr en is het groen-oran­je of oran­je-groen? Vijf vragen over carnaval

TILBURG - Carnaval staat bol van tradities, gebruiken en rituelen. In oranje-groen (of groen-oranje?) doen we er aan mee. Van de slok Schrobbelèr tot vette hap, het afscheid van carnaval en het askruisje. Ze zijn zo gewoon geworden dat we ons niet meer afvragen waar ze vandaan komen. En dat is jammer.