Vraag en Aanbod: Jannie heeft een armband gevonden en bij Paula mogen KLM tegeltjes worden afgehaald

Vale gieren in de Beekse Bergen voeden een andere giersoort op dankzij geslaagde wisseltruc verzorgers

HILVARENBEEK - Het ei van een Rüppellsgier is gelegd in Vogelpark Avifauna, uitgebroed in Diergaarde Blijdorp en de boreling is geadopteerd door een koppel vale gieren in Beekse Bergen. Deze weldoordachte wisseltruc is bedoeld om zoveel mogelijk van de bedreigde aaseters voort te brengen.