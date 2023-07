Vraag en Aanbod: ‘hemelse’ wieg afhalen 'om er iets moois mee te doen’

indebuurt.nl Tilburger Kim loopt stage in New York: 'Deze stad is echt een klap in je gezicht'

Een stage in het buitenland, wie wil dat nou niet? Kim Gresnigt (25) uit Tilburg wilde haar master marketing aan Tilburg University goed afronden en besloot dat te doen tijdens een stage bij het Ministerie van Economische Zaken. Niet in Nederland, maar in het grote New York.