Vosters afgetekend winnaar bij Vidar

Rene Vosters was zondagmorgen de afgetekende winnaar van de kwarttriatlon bij de Tilburgse Triathlon waarvoor de Tilburgse studenten(sport)vereniging de organisatie op zich had genomen. Vosters bleef als enige ruim onder de 2 uur, voor de wat betere triatleten een gebruikelijke prestatie op een kwart. Hij liet 1.56.21 noteren. Bij de vrouwen was Ankie Romme de snelste met 2.21.48

Het was al weer lang geleden dat er een ‘Tilburgse triatlon’ was, die destijds bij Baks Ven plaatsvond. Bekende triatlon evenementen zoals die van Hilvarenbeek en het topevenement in Oisterwijk zijn al lange tijd geleden gestopt. Vooral die laatste had nogal naam met de Nederlandse top aan de start. Triatlon zit weer wat meer in de lift, zodat het initiatief van Vidar in goede aarde viel.

Het evenement stond ook vorig jaar op de kalender, maar moest toen te elfder ure afzien van het zwemmen vanwege blauwalg in het Wilhelminakanaal. Het werd toen een Run-bike-run. De winnaar van die editie, Dennis Vugts, keek nu toe. ‘Ik ga volgende week meedoen aan een ultraloop van ruim 100 kilometer en meer dan 7000 hoogtemeters in de Dolomieten, dus dit laat ik nu schieten.’ Vooral jammer voor Rene Vosters die dan wat meer tegenstand had gekregen.

Rene Vosters zat direct in de voorste gelederen. Bij het zwemmen (1000 meter in 15.48) moest hij alleen Paul Hoeijmans enkele tellen voor laten gaan, maar die had hij in de wisselzone al achter zich gelaten, om na het fietsen, iets minder dan 40 km in 56.01) ruim 6 minuten voor te liggen. Het bleef verder een solo optreden van de net 40-jarige Reuselenaar, die zijn wedstrijd zonder veel inspanningen met 10 km in 41.48 voltooide. En vervolgens fietste hij nog terug naar Reusel om meer kilometers te maken.

‘Ik had het evenement via social media ontdekt. Voor mij was het een prima training op weg naar de halve van Terheijden volgende week en de Iron Man in Maastricht begin augustus. Ik was wel blij dat de organisatie het fietsparcours wat had aangepast omdat er achter op het parcours allerlei losse steentjes op de weg lagen. Het was daardoor wellicht wat korter dan 40 kilometer, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd bij het lopen, wat vrijwel helemaal over lastige zandpaden ging. Bovendien had ik gedacht achter op het loopparcours (op de IJclubweg bij Were Di) een waterpost aan te treffen, maar die bleek er alleen een te zijn op het terrein bij Vidar. Als de organisatie er wat schoonheidsfoutjes uit weet te halen is dit een mooi initiatief’, aldus Vosters.