Voorvader Hendrik maakte boerenkarren, nazaat Rolf exclusieve houten tafels; ØDE Design uit Udenhout

De timmerfabriek zit in nu in een grote hal op het bedrijventerrein in Udenhout. De fabriek is zeven keer zo groot als de werkplaats van Jeff, de vader van Rolf van de Plas, die zat midden in het dorp. Karren maakt de familie al generaties niet meer, de nadruk ligt op restauraties en renovaties van historische gebouwen.