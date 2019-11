Voormalig wethouder Alphen-Chaam Corry Janssen overleden

CDA'ers scharen zich achter breekpunt: deadline voor boeren nog dit jaar van tafel

14:19 TILBURG - Afdelingshoofden van het CDA in Brabant steunen de harde lijn die de partij in de provincie trekt. Ook zij vinden dat de deadline voor vergunningaanvragen die Brabant op 1 april 2020 heeft gezet, nog dit jaar volledig van tafel moet. Dat is zaterdag de belangrijkste conclusie van een emotionele bijeenkomst met voorzitters van alle afdelingen van het CDA in Brabant.