Voorjaar op komst? Maandag gemiddeld 17 graden in Brabant, in Eindhoven zelfs 18 graden

Volgens Weeronline komt er een zeer zachte lucht over het land heen, waardoor de temperatuur oploopt naar minimaal 12 graden overdag en lokaal zelfs tot 17 graden. Zo blijft de temperatuur in het westen en midden van Brabant waarschijnlijk steken op 17 graden, maar mogen ze er in Oost-Brabant een graadje meer bij optellen met 18 graden.

Wel zal er een krachtige wind staan, tot wellicht windkracht 8. Daarnaast kunnen er zware windstoten voorkomen tot 100 kilometer per uur. Vooral in de ochtend regent het. In de middag is het over het algemeen droog.