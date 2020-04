Voor het eerst sinds de oorlog geen Tilburgse kermis: ‘Heel zuur’

Een zomer zonder Roze Maandag, zonder meer dan een miljoen mensen die door het centrum van Tilburg dwalen, zonder honderden attracties en feestjes tot diep in de nacht.



Het lag al in de lijn der verwachting dat de Tilburgse kermis niet door zou gaan vanwege het coronavirus, maar sinds dinsdagavond - na de persconferentie van Mark Rutte - is het definitief.



De laatste keer dat Tilburg haar kermis moest missen was in de oorlogsjaren. In 1944, het bevrijdingsjaar, was er voor het eerst weer een bescheiden kermis. ,,Een verstandige beslissing, maar dit is natuurlijk heel zuur”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Voor de bezoekers, exploitanten tot aan de horeca.”