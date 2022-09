Ondanks blauwalg gaat Swim to Fight Cancer Tilburg door: route aangepast

TILBURG - De ruim driehonderd deelnemers aan het evenement Swim to Fight Cancer kunnen zondagmiddag gewoon in de Piushaven zwemmen. Dat gebeurt in het deel van de haven dat vrij is van blauwalg. De zwemroutes worden aangepast.

8 september