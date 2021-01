Vogelhandelaar Gijs S. uit Udenhout krijgt taakstraf voor het illegaal invoeren van tropische vogels

Auto van Tonnie (78) vernield tijdens de Tilburgse rellen, maar door crowdfun­ding is een nieuwe in zicht

14:30 TILBURG - In tranen stond de 78-jarige Tonnie van Gestel voor de camera van Omroep Brabant. Haar auto, waarmee ze zo blij was, was compleet vernield. Een dag later is er met crowdfunding al 3500 euro opgehaald. ,,De vandalen hebben niet gewonnen. Oma Tonnie heeft gewonnen!”